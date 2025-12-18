ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ଔଷଧ ରପ୍ତାନି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୂତନ ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରିଛି।
ରପ୍ତାନି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି
ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ମନ୍ଥର ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଔଷଧ ରପ୍ତାନି ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩୦.୪୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୯.୪ ପ୍ରତିଶତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ
ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରସାର
ଭାରତର ଘରୋଇ ଔଷଧ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୬୦ ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେଠାରେ ସୀମିତ ହେବ ନାହିଁ। ନବସୃଜନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ସହିତ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବଜାର ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୩୦ ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ୬୦ ଟି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଜେନେରିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ।
ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର
ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି ରପ୍ତାନିର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ କଠୋର ଔଷଧ ନିୟାମକ ନିୟମ ରହିଛି। ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନିରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାର ପ୍ରାୟ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରୋଗୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରକ୍, ଖାତିର୍ ନକରି ରିଲ୍ ତିଆରି କଲେ ୨ଯୁବକ
ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME)ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଚିନ୍ତନ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ, ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନୀତି ଏବଂ କ୍ଷମତା-ନିର୍ମାଣ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବ। ଏହା କେବଳ ରପ୍ତାନିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ହ୍ୟାକିଂରେ ବି ମଣିଷକୁ ଟପିଗଲା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍