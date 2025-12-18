ପାଟନା: ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ। ଆଉ ରିଲ୍ ତିଆରି କଲେ। କାହାକୁ ନଥିଲା ଖାତିର୍। ପଛରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରକ୍। ହେଲେ ୨ଯୁବକଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା ରିଲ୍ ନିଶା। ଟ୍ରକ୍‌କୁ ଅଟକାଇବାର ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ି ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ପାଇବାର ନିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅନ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ତାହା ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଇଥିଲେ। ନଜର ଥିଲା କେବଳ କ୍ୟାମେରା ଆଡେ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବିହାରରେ।

