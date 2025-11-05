ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୬ ଗୁରୁବାର ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଣେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ପକ୍ଷ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଏହା ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏଥର, ବିହାରର ଗୌରାବୌରାମ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ବିବାଦୀୟ ଆସନରେ, ମୁକେଶ ସାହାନିଙ୍କ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ସାହାନି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ, ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଯୋଗୁ ମେଣ୍ଟ ଅନେକ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Women Cash Transfer Schemes: ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର: ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ୧.୬୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି
ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖେଳ
"ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା"କୁ ଏଡ଼ାଇ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମହାମେଣ୍ଟ ଏବଂ NDA ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଗୌରାବୌରାମ, ଜେହାନାବାଦ, ମୁଙ୍ଗେର, ଦାନାପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ମାଧୌରା, ତାରାପୁର, ବକ୍ସର, ବାବୁବାର୍ହି ଏବଂ ୱାର୍ସଲିଗଞ୍ଜ ସମେତ ୧୧ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଲା। ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ଦାନାପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରୁ ଶଶି ଶେଖର ସିହ୍ନା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ତିୱାରୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦାନାପୁରରୁ ଅଖିଳେଶ କୁମାର ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ମୁଙ୍ଗେର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ
ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଙ୍ଗେର ଆସନ ପାଇଁ ଜନସୁରାଜଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଦଳ ଛାଡି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (NDA) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁମାର ପ୍ରଣୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପିକେଙ୍କ ସଂଗଠନର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ସରନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ NDA
ସାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ମାଧୌରା ଆସନ ପାଇଁ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୀମା ସିଂହଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ କାଗଜପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏନଡିଏ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଥିଲା, କାରଣ ସେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଥିଲେ। ତଥାପି, ସୀମା ସିଂହଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବା ପରେ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଙ୍କିତ କୁମାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ମୁଙ୍ଗେରରେ ଭିଆଇପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆରଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ
ମୁଙ୍ଗେରରେ, ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟି (VIP) ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି RJDକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ଆସନ (ମୁଙ୍ଗେର, ତାରାପୁର ଏବଂ ଜମାଲପୁର)ରୁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ, ମୋଟ ୩୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାରାପୁରରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି NDA ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ମଧୁବାଣୀର ବାବୁବାର୍ହିରେ, ଭିଆଇପିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଲାବ ଯାଦବ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି, ନୱାଦାର ୱାର୍ସଲିଗଞ୍ଜରେ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ପକ୍ଷ ବଦଳାଇ ମେଣ୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ। ଦରଭଙ୍ଗାର ଗୌରାବୌରାମ ଆସନରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଗୌଡ଼ବୌରାମରୁ ଭିଆଇପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି
ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରାବୌରମ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଆରଜେଡିର ଅଫଜଲ ଅଲିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁକେଶ ସାହାଣୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ସାହାଣୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:IND vs SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଫେରିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ
ଭିଆଇପି ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫଜଲ ଅଲି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସାହାଣୀ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଭୋଟ ଅଂଶ ବିଭାଜିତ ହେବ। ତେଣୁ, ଆମର ଭାଇ ଓହରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଜେହାନାବାଦରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓହରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବକ୍ସରରେ ଏନଡିଏକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଓହରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।