ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମାସିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଏପରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପିଆରଏସ ଲେଜିସଲେଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ(PRS Legislative Research)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫-୨୬ ମସିହାରେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ₹୧.୬୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି(1680000000000)ରେ ପହଞ୍ଚି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଅଧା ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ୍ ନିଅଣ୍ଟ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ନଗଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
କେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଛି?
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପାଲଟିଛି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମାସିକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ତାମିଲନାଡୁରେ କଲାଇଗ୍ନାର ମାଗାଲିର ଉରିମାଇ ଥୋଗାଇ ତିତ୍ତମ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଲାଡଲି ବେହନା ଯୋଜନା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୧,୦୦୦ ରୁ୧ ୧,୫୦୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବର୍ଷ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବଜେଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ଏହାକୁ ୩୧1% ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୧୫% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଟାଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଧାର ପାଇବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ୦.୬% ରୁ ୦.୩% ଅତିରିକ୍ତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅତିରିକ୍ତ ୦.୪% ରୁ ୧.୧% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
ଆରବିଆଇର ଚେତାବନୀ
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛି ଯେ ଯଦି ମହିଳା, ଯୁବକ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ସମ୍ବଳ ପାଇବେ। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, ତଥାପି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
କିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରି ଥିବାବେଳେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି
ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲଡକି ବେହନ ଯୋଜନାରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୈୟା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
