ମୁମ୍ବାଇ: ବରିଷ୍ଠ ଶିବସେନା (UBT) ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମୁମ୍ବାଇର ଭାଣ୍ଡୁପ୍ ସ୍ଥିତ ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି।
ନୂଆ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ, ରାଉତଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଏକ୍ସରେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରି ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ରହୁ।
ଶିବସେନା (UBT) କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ରାଉତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ରାଉତ ମୁମ୍ବାଇର ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ।ସେ ସର୍ବଦା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ସ୍ୱର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
