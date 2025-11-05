ପାଟନା: ବିହାରର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୧୮% ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଏହାକୁ କ୍ଷମତାର ଚାବିକାଠି ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଧାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ବିଜେପି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (ଜେଡିୟୁ) ସହିତ ମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି।
ନିର୍ବାଚନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ NDAର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର
ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୮୬ ଟି ଆସନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୫୧ ଟିରେ, ମୁସଲିମ୍ ଅଂଶ ୨୦% ରୁ ୬୭% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ୩୫ ଟି ଆସନରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୮%। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସତ୍ତ୍ୱେ, NDA ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୮୬ ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୫୭ଟି ଜିତିଥିଲା। ୨୦% ରୁ ଅଧିକ ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଆସନରେ, NDA ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର ୭୧% ଥିଲା। ଯାହା ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାର ସହିତ NDAର ବିଜୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bihar Election 2025: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ମୁଙ୍ଗେରର ଜନସୁରାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ
୨୦୧୦ ବିଜେପି ଲହର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, NDA ଏହି ୮୬ଟି ଆସନରୁ ୭୧ଟି ଜିତିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ବିଜେପି ୫୧ଟି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଆସନରୁ ୨୭ଟି ଜିତିଥିଲା। ସେହିପରି JDU ୧୩ଟି ଜିତିଥିଲା।
ଭୋଟ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଧ୍ରୁବୀକରଣ
ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଆସନରେ NDAର ସଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାନ୍ତରାଳ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଏବଂ ମୁସଲିମ୍ ଭୋଟର ବିଭାଜନ ଯୋଗୁ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସପକ୍ଷରେ ମୁସଲିମ୍ ଭୋଟର ଏକପାଖିଆ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ହେବାର ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟର ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ହୋଇଛି। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଶାସକ NDAକୁ ଲାଭ ଦେଇଛି। ସୀମାଞ୍ଚଳ (କିଶନଗଞ୍ଜ, କଟିହାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, ଆରାରିଆ) ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ-ମୁଙ୍ଗେର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୨% ରୁ ୬୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।
ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନୀତିଶଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ୨୦୧୫ରେ, ଯେତେବେଳେ ନୀତିଶ କୁମାର ବିଜେପି ଛାଡିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏହି ୮୬ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ (୫୧ ରୁ ୩୪ ଏବଂ ୩୫ ରୁ ୨୪) ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କେବଳ ୨୨ ଟି ଆସନ ଜିତିପାରିଥିଲା। ଏଥର, ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ନୂତନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:F-35 Jets Deal: ସାଉଦି ଆରବର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ୍: ଏଫ୍-୩୫ ଚୁକ୍ତିକୁ ଆମେରିକା ଦେଇପାରେ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ
ଏବେ, ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ AIMIM ଏବଂ ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। AIMIM ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଆସନରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାର ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି।