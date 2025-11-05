ୱାଶିଂଟନ/ରିୟାଦ: ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ସାଉଦି ଆରବର ୪୮ ଟି ଏଫ୍-୩୫ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବା ଅନୁରୋଧକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛି।
ଏହି ଚୁକ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସାଉଦି ଆରବର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପେଣ୍ଟାଗନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଟମ୍ପ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ଆମେରିକାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:White gold vs yellow gold: ଧଳା ସୁନାର ଚାହିଦା ବଢୁଛି:ହଳଦିଆ ସୁନା ପଛରେ ପଡ଼ିଲା
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ
F-35 ଜେଟ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ। ଏହା ଶତ୍ରୁ ରାଡାରରେ ଧରା ପଡ଼ି ନଥାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଯଦି ସାଉଦି ଆରବ ଏହାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଏହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଆମେରିକାର ନୀତି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲର "ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମରିକ ଅଗ୍ରଗତି" ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ୱାଶିଂଟନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନୀତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହାର ଆରବ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଗ୍ରଗତି ବଜାୟ ରଖିବା। ସାଉଦି ଆରବକୁ F-35 ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିତରଣକୁ ଏହି ନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ୍-ସାଉଦି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଉଷ୍ମତା
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ଆମେରିକା ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମେ’ ୨୦୨୫ ରେ, ୱାଶିଂଟନ ସାଉଦି ଆରବକୁ ୧୪୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି F-35 ଚୁକ୍ତି ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ସାଉଦି ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ।
ଅନୁମୋଦନ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି
ତଥାପି, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ପେଣ୍ଟାଗନ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ହିଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ମାସ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:China Big Decision: ଆମେରିକା ପରେ ଏବେ ଚୀନ୍ ହ୍ରାସ କଲା ଶୁଳ୍କ, ଶେଷ ହେଲା କି US-China ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ?
ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି
ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସଦସ୍ୟ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ୨୦୧୮ରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜମାଲ ଖାସୋଗିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ରିୟାଦ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ, F-35 ବିକ୍ରୟକୁ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।