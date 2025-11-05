ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ

ପାଟନା: ବିହାରରେ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେଉଛି। ମତଦାନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର(ପିକେ)ଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ ଜନସୁରାଜ ମୁଙ୍ଗେର ଆସନରୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ।
ଏବେ, ଭୋଟର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପିକେଙ୍କୁ ଏକ ଝଟ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଙ୍ଗେରରେ ମତଦାନ ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୋଟର ପୂର୍ବରୁ ଜନସୁରାଜଙ୍କୁ ମୁଙ୍ଗେର ଆସନ ହରାଇବାକୁ ପଡିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି।
ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ
ଜନସୁରାଜଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ। ମୁଙ୍ଗେରରେ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଆରଜେଡି, ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ମୁକେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବିଜେପି ପ୍ରଣବ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଜନସୁରାଜଙ୍କ ବିଦାୟ ସହିତ, ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା ଏବେ ଆରଜେଡି ଏବଂ ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ହେବ।
ପୂର୍ବରୁ ରଣନୀତିକାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିହାରର ସମସ୍ତ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ ଛାଡି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଙ୍ଗେରରେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଦାନାପୁରରୁ ଅଖିଳେଶ କୁମାର ସିଂହ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରୁ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଚେଖର ସିଂହ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସମସ୍ତେ ଦଳ ଛାଡି ସାରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମୁଙ୍ଗେର ହେଉଛି ଧନୁକ (କୁଶୱାହା) ଲୋକଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଏକ ଆସନ। ଧନୁକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ପତିଆରା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଜେପିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଏନଡିଏ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି।