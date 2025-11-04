ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସିୱାନରେ, ସେ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓସାମା ଶାହାବଙ୍କୁ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦେଶ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମି। ଦେଶରେ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ।
ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ,କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାତା କାମାକ୍ଷା ଆସାମରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରଘୁନାଥପୁର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି ନାମ ଶୁଭଙ୍କର। ଏହି ଭୂମି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଥିଲା।
ସିୱାନରେ ଓସାମା
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦଳ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ, ଓସାମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ତ ମରିଗଲାଣି, ଏ ଏବେ କିଏ? ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ଓସାମା। ତେଣୁ, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ, ଆମକୁ ଏପରି ଓସାମାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଶାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ
ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ହିମନ୍ତ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ଥିଲା, ଯିଏ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ,କୌଣସି ଓସାମା କିମ୍ବା ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିରୋଧୀ ନେତା ହିମନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଗୁ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ଓସାମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ତାହା ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି।