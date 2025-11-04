ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ବାଘର ସାଥୀ ଖୋଜା

ମୁମ୍ବାଇ/ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରେମ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ଯାହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖେ। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ଝଲକ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଙ୍ଗଲରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏକ ବାଘ ସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଛି। ବାଘର ଗତିପଥକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଥିଲା।
ବାଘ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପହଁରି ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଘଟିକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମଞ୍ଚେରିଆଲର ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବାଘମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ପୁରୁଷ ବାଘଟି ନିଜ ସାଥୀ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
କାଗଜନଗର ବନ ବିଭାଗର ବ୍ୟାଘ୍ର-କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘଟି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସୁକଦେବଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବାଘ ପ୍ରାୟତଃ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସାଥୀ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣହିତା ନଦୀ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବାସସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି।
ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ବାଘର ସାଥୀ ଖୋଜା
ବାଘ କରିଡର କାଗଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘଟି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକକାହାଣୀ ରଚିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କାଗଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ତାଡୋବା-ଅନ୍ଧାରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିବା ବାଘମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବାସନ ପଥ। ଏହି କରିଡରରେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଗତିବିଧି କରିଥାନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାର କନହରଗାଓଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବାଘର 'ପ୍ରେମ ଖୋଜା' ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ, ବାଘଟି କରଜେଲି ରେଞ୍ଜର ଇଟିଖାଲ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତା’ପରେ କୋମାରାମ ଭୀମ ଆସିଫାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର କାଗଜନଗର କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାଘର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଟ୍ରାକ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବାଘର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ବାଘଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାଘଙ୍କର ସାଥୀ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।