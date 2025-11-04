Controversial Bangladesh Map : ଦିନେ ଭାରତର ମିତ୍ର ଦେଶ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଚରମ ଶତ୍ରୁ ପରି ଆଚରଣ କରୁଛି । ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଏକ ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ର ଜାରି କରି ଓ ଭାରତର ଶତ୍ରୁଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବଂ ଏବେ ତୁର୍କୀର ଏକ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀକୁ "ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ" (Art of Triumph) ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଳାକୃତିରେ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ୟୁନୁସ୍ ବରିଷ୍ଠ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ଜେନେରାଲ ସାହିର ଶମଶାଦ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ତୁର୍କୀକୁ ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ବାଂଲାଦେଶ
ଏହି ମାନଚିତ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ମନେକରାଯାଉଛି । ଏହା କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା। ୟୁନୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁର୍କୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ଥିଲା।
ତୁର୍କୀ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମର ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତୁର୍କୀ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ, ବିଶେଷକରି ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ୨୦୨୪ ଆରମ୍ଭରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁର୍କୀ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ ହୋଇଛି ।
