ପତ୍ନୀଙ୍କ ଋଣରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର

କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ/ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଟଙ୍କା କାଟିବା/ଡେବିଟ୍ କରିବାର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ବ୍ୟାଙ୍କର ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଆଧାରରେ ଯେ, ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଋଣରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ପରିଶୋଧ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କଟାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କହିବା ସମୟରେ, ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜିବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏଭଳି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି
ଆବେଦନରେ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ('ବ୍ୟାଙ୍କ') ଦ୍ୱାରା ୫,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କାଟିବା ଘଟଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ବିନା ନୋଟିସ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପେନସନ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫେରସ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜିବ କେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜେ.ଙ୍କ ଏକକ ବିଚାରପତି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ଥିଲା, କୌଣସି କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଯେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ପେନସନରୁ ଏହାକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର କଥିତ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଳମ୍ବ ବାସ୍ତବ ନ୍ୟାୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିନାହିଁ।
ଆବେଦନକାରୀ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରେଳ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପେନସନଧାରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଉତ୍ସ ଭାବରେ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁଇଟି ପରିବହନ ଯାନ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ୧୨-୦୬-୨୦୧୫ ରେ ୫,୯୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ଏବଂ ୦୭-୧୨-୨୦୧୫ ରେ୮,୦୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ଏବଂ୩୧-୧୦-୨୦୧୭ରେ ୭,୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଏକ କାର ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀ ପରିବହନ ଯାନ ଋଣ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିତ ଏବଂ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। ପରିଶୋଧରେ ଖିଲାପ ଯୋଗୁ, ଦୁଇଟି ପରିବହନ ଯାନ ଋଣକୁ ୦୭-୧୧-୨୦୧୮ ରେ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମ୍ପତ୍ତି ('NPA') ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶେଷରେ, ୧୭-୦୨-୨୦୨୪ ଏବଂ ୧୯-୦୨-୨୦୨୪ ରେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୨,୩୦,୦୦୦ ଏବଂ ୨,୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ମୋଟ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ପରିବହନ ଯାନ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ ରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର ମାଇକ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ('CGTMSE') ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଋଣ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, କାଟଛାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ୦୧-୦୭-୨୦୨୪ସୁଦ୍ଧା ୬,୦୨,୬୫୦.୫୦ ଟଙ୍କା ବକେୟା ସହିତ କାର ଋଣ ଏକ NPA ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଯେ, ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେନସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ଉଠାଉଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଡେବିଟ୍ କାରବାର ଆଇନଗତ ଥିଲା, ଏକ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୪ ଠାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଆବେଦନ ବିଳମ୍ବ, ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ଭୌତିକ ତଥ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଅଟକାଯାଇଥିବା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୦୭-୦୧-୨୦୨୫ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇ ନଥିଲେ।
ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାରର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ତଥାପି , ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଟଙ୍କାର ଆଇନଗତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା।
କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା ଯେ, ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଖିଲାପରୁ ଉପୁଜିଥିବା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କାଟିପାରିବ କି? କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏକ ନିୟମିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବିବାଦ ପରି ମନେହୁଏ, ତେବେ: ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ପେନସନର ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି।
କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପେନସନ ଲାଭକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋଡ୍, ୧୯୦୮ ର ଧାରା ୬୦(୧)(ଜି) ଏକ ଡିକ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସରକାରୀ ପେନସନକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ଥିଲା, କୌଣସି କୋର୍ଟ ଆଦେଶ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ପେନସନ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପତ୍ନୀଙ୍କ ଋଣରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର
କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହ-ଋଣଦାର ନଥିବା ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ, କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ (ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ (ଋଣଗ୍ରହୀତା) ଉଭୟ ଋଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାହାର ପାଣ୍ଠି ନିଆଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନକରି ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ପେନସନ ଥିଲା, ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ପ୍ରକୃତିର ପାଣ୍ଠି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇନଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟର ମୌଳିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ନିର୍ବିବାଦ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଶି ଡେବିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିନଥିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ନେଇନଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକପାଖିଆ ଡେବିଟ୍, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ପେନସନ୍ ଟଙ୍କା ଥାଏ, ତାହା ଏକ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ, ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମନମୁଖୀ ଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଣ ଖିଲାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ହେଉଛି ଆଇନଗତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା, ପେନସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆତ୍ମସହାୟତା ନୁହେଁ।
କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆବେଦନଟି ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭୂମିକା ଏବଂ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ନଥିଲେ ଯେ ଏହି ବୈଷୟିକ ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତାକୁ ବାଧା ଦେଇଛି। କୋର୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୫ ରେ ବିବାଦିତ ଡେବିଟ୍ ର ଏଗାର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇ ନଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର କଥିତ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ବାସ୍ତବ ନ୍ୟାୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର କୌଣସି ସୂଚନା କୋର୍ଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ; କେବଳ ପେନସନ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବା ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଟିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଆର୍ଥିକ ବିବାଦ ସାଧାରଣତଃ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହା ରିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ତେଣୁ, କୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଆଇନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ପେନସନ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋର୍ଟ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ ନକରି ତାଙ୍କ ପେନସନରୁ କୌଣସି ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାୟ ମୂଳ ଋଣ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମାପ୍ତ କରିନାହିଁ କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଉପାୟରେ ଯେକୌଣସି ବକେୟା ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖିଛି। ତଥାପି, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଜଣେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁକୂଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆବେଦନକୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।