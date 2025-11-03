ନିଜ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ‌ଏସପି

ପୁରୁଣାକଟକ : ବାଇକ ପିକ୍ଅପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧ ପଟୁ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି (ଓଡ଼ି ୧୫ ଏକ୍ସ ୪୩୪୭ ) ଧଳପୁର ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବାଇକ (ଓଡ଼ି ୨୭ ବି ୮୫୨୦) ଯୋଗେ ପପୁନ ଭୋକ୍ତା ଓ ରଞ୍ଜିତ ଭୋକ୍ତା ବୌଦ୍ଧ ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାଟ ଗାଁ ସେତୁ ଉପରେ ଉଭୟ ଗାଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।
ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ହାଟ ଗାଁର ପପୁନ ଭୋକ୍ତା ଓ ରଞ୍ଜିତ ଭୋକ୍ତା ବାଇକରେ ଥିବା ବେଳେ ପପୁନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ଅନ୍ୟାତ୍ର ପଡିଥିଲା। ରଞ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ନିଜ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ଏସପି
ଏହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଏସପି ରାହୁଲ ଗୋଏଲ ବୌଦ୍ଧ ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦୁଇ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡିରେ ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପପୁନଙ୍କୁ କଟକଓ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡି ଚାଳକ ଫେରାର ମାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏସପିଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
