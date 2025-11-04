ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଜନପଥର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେବା ଏବଂ ଏନେଇ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପରେ ଏହା ବଦଳରେ ଏବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରୀଲ୍ ଲଗାଯିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ (BSCL) ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରୀଲ୍ ପାଇଁ ୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବର ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରକେଡ୍ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏକଦା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବାଉଁଶ ବାଡ଼, ପାଗର ଅନିୟମିତତା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗ ବିକୃତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଲୋକେ ଏହାକୁ "ସାର୍ବଜନୀନ ଟଙ୍କାର ଅପଚୟ" ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ରାଜଧାନୀର ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମଗ୍ରୀ ବାଛିବାରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ବାଉଁଶ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ କରଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପଥଚାରୀମାନେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ନୂତନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରୀଲ୍ ଲଗାଯିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରୀଲ୍ ସ୍ଥିର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ସହିତ ଋତୁକାଳୀନ ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖିଛୁ। ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରୀଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି BSCL ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସସିଏଲ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲା
୨୦୨୨ରେ ବାଣୀବିହାରରୁ ଶିଶୁ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩.୯ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ସ୍ମାର୍ଟ ଜନପଥରେ ଚୋରି ରୋକିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ , ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ (BSCL) ଜନପଥର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଲୁହା ଗ୍ରୀଲ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲୁହା ଗ୍ରୀଲ୍ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ କଳଙ୍କି ରୋକିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତେଣୁ BSCL ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ବିଏସସିଏଲ କହିଥିଲା ଯେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ବିଏସସିଏଲ କହିଥିଲା ଲୁହା ଗ୍ରୀଲ୍କୁ ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଲୁହା ଗ୍ରୀଲ୍ ମହଙ୍ଗା। ତେଣୁ ଏହା ବଦଳରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ରାଜଦାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସେଭଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଉଁଶ ଏକ ସବୁଜ ଜନପଥକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେର ବିଏମସି କମିସନର କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୫ ମାତ୍ର ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସସିଏଲ ଏବେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଛି।