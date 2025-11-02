ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦରେ, କିଛି ସରଳ ଉପାଦାନ ଏତେ ଲାଭଦାୟକ ଯେ ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିଥାଏ। ପାନ ପତ୍ର ଏପରି ଏକ ଔଷଧି। ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଲୋକେ ଏବେ କମ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପାନ ପତ୍ର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବା, ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bihar Election 2025: ମଇଦାନରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ: ଆରଜେଡି-ଜେଡିୟୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ବଂଶବାଦ
ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ
ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପାନ ପତ୍ରକୁ ବାଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହରେ ପାନ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପାନ ପତ୍ର କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପାନ ପତ୍ରର ଶୀତଳତା ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ପେଟ ଫୁଲିବା, ପାଚନ, ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପାନ ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ ସି, ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ ଏବଂ କ୍ୟାରୋଟିନ ସହିତ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଳମେଟରୀ, ଆନାଲ୍ଜେସିକ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏହା ପେଟ ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚର୍ମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା କମ୍ କରେ
ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା, ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଏବଂ ପାଇରିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପାନ ପତ୍ର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ପାନ ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଥାଏ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ପାନ ପତ୍ର ଚୋବାଇଲେ ମାଢ଼ି ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ହଳଦିଆପଣ କମିଯାଏ। ପାନ ପତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ ଥାଏ ଯାହା ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କମ କରିଥାଏ।
ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରେ
ପେଟରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ପତ୍ର ଲାଭଦାୟକ। ପାନ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ କ୍ରିୟା ମଜବୁତ ହୁଏ, ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ଏସିଡିଟି କମିଯାଏ। ପାନ ପତ୍ର କେବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ
ପାନ ପତ୍ର ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
କାଶରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ
ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡାରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ କଫ ହେଉଛି, ତେବେ ପାନ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ରାତିରେ ଘିଅରେ ପାନ ପତ୍ର ଭିଜାଇ ଛାତିରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:First reaction after arrest: ଗିରଫ ପରେ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ମୋକାମାର ଲୋକେ
ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପାନ ପତ୍ର ମାନସିକ ଚାପ କମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପାନ ପତ୍ର ଚୋବାଇଲେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, ମନୋଭାବ ହାଲକା ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ।