ବିଜେପି  ୧୩ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି

ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରବାଦର ଝଲକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୬୫ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଇଦାନରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୩ ଜଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ବିହାର ରାଜନୀତିରେ, ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ସହଜରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତ ଦଳରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ପ୍ରମୁଖ ମେଣ୍ଟ, ଏନଡିଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ୬୫ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨୨ ଜଣ ନିଜସ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ୪୩ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏନଡିଏ ୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୧୪ ଜଣ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ। ମହାମେଣ୍ଟ ୩୧ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୨୩ ଜଣ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର।
ପୂର୍ବତନ ସିଏମ ଦାରୁଗା ରାୟଙ୍କ ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଛନ୍ତି। ଲାଲଗଞ୍ଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିବାନୀ ଶୁକ୍ଲା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁନ୍ନା ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ଅନୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଝିଅ। ପାର୍ସା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡ କରିସ୍ମା ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସିଏମ ଦାରୁଗା ରାୟଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ପାଟପୁର (ଏସସି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରେମା ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ମୋକାମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭେନା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁରଜ ଭାନ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମୋହିଉଦ୍ଦିନଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଅଜା ଯାଦବଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଲାଲୁଙ୍କ ଶାସନରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ।
ମସୌଦିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ରେଖା ପାସୱାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଅଛି। ବାଙ୍କିପୁରରୁ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀ ନିଜେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୌଶଳ ଯାଦବ। ପରିହାରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସ୍ମିତା ପୂର୍ବେ ଗୁପ୍ତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବେଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ।
ରୂପାଉଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିମା ଭାରତୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାଣପୁରର ଇଶରତ ପରୱିନ ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। କଟୋରିଆ (ଏସସି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱିଟି ସୀମା ହେମ୍ବ୍ରମ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ନୋଖାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅନିତା ଦେବୀ ନୋନିଆ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଙ୍ଗି ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଚକାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫାଲଗୁନି ଯାଦବ ଜଣେ ବିଧାୟକ ରହିସାରିଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏନଡିଏ ମୋଟ ୬୫ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଏନଡିଏର ୩୪ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ ଜଣ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ। ମହାମେଣ୍ଟର ୩୧ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।
ନୀତିଶ କୁମାର ୧୩ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି
ଜେଡିୟୁ ୧୩ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଅନେକଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧାମଦାହାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲେଶି ସିଂହ, ଫୁଲପାରସରୁ ଶୀଲା ମଣ୍ଡଳ, ସମସ୍ତିପୁରରୁ ଅୱାମେଧ ଦେବୀ, ବେଲାଗଞ୍ଜରୁ ମନୋରମା ଦେବୀ, ନୱାଡାରୁ ବିଭା ଦେବୀ, ବାବୁବାର୍ହିରୁ ମୌନା କାମତ, ଏବଂ କେସିଆରିଆରୁ ଗାଲିନୀ ମିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଗୃହକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି।
ମାଧେପୁରାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା କବିତା ସାହା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାଇଘାଟରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋମଲ ସିଂହ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ବୀଣା ସିଂହ ଜଣେ ଏଲଜେପି (ଏନ) ସାଂସଦ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦିନେଶ ସିଂହ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ। ବିଭୂତିପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ରବୀଣା କୁଶୱାହା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାମବାଲକ ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିବେଣୀଗଞ୍ଜରୁ ସୋନମ ରାଣୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନେତା। ଆରାରିଆରୁ ଶଗୁଫ୍ତା ଅଜିମ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶେଓହରରୁ ପାର୍ବତା ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ୧୩ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି
ବିଜେପି ଏଥର ୧୩ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବେଟିଆରୁ ରେଣୁ ଦେବୀ, ପରିହାରରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପ୍ରାଣପୁରରୁ ନିଶା ସିଂହ, କୋଡାରୁ କବିତା ଦେବୀ, ବରସାଲିଗଞ୍ଜରୁ ଅରୁଣା ଦେବୀ, ଜାମୁଇରୁ ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂହ ଏବଂ ମୋହନିଆରୁ ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ନରପତଗଞ୍ଜରୁ ଦେବତୀ ଯାଦବ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଜାଫରପୁରର ଆଉରାଇରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମା ନିଷାଦ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ ଜୟନାରାୟଣ ନିଷାଦଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅଜୟ ନିଷାଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଛାପ୍ରାର ଛୋଟି କୁମାରୀ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଛାପ୍ରାର ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଶନଗଞ୍ଜର ସ୍ୱିଟି ସିଂହ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଲିନଗରର ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, କୋଚାଧାମନରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନାହିଁ।
ଚିରାଗ ପାସୱାନ ୬ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି
ଏଲଜେପି (ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ)ରୁ ଛଅ ଜଣ ମହିଳା ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୀମା ସିଂହଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ବୈଷୟିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କଟିହାରର ବଳରାମପୁରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ସଗୀତା ଦେବୀ ୨୦୨୦ ରେ ପ୍ରାୟ 9,000 ଭୋଟ୍ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର କଟିହାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି।
ମଖଦୁମପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ରାଣୀ କୁମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେହାନାବାଦର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନୱାଦାର ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବିନିତା ମେହେଟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନିଲ ମେହେଟା ବିଜେପିର ନୱାଡା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ବୋଚାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେବି କୁମାରୀ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଫତୁହାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ରୂପା କୁମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫତୁହା ପୌର ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ପରିଷଦର ଅଛନ୍ତି।
ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାଝୀଂ
ଏଚଏଏମ(ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ)ର ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ବାରାଚାଟି (ଏସସି) ର ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ଏବଂ ଇମାମଗଞ୍ଜ (ଏସସି)ର ଦୀପା କୁମାରୀ। ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ଗତ ଦୁଇ ଥର ପାଇଁ ବାରାଚାଟିରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୀପା କୁମାରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ଇମାମଗଞ୍ଜରୁ ଶେଷ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ଶାଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପା କୁମାରୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂ। ଛଅଟି ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଆରଏଲଏମଓ(RLMO) ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ନେହଲତା କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯିଏକି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ।
ଆରଜେଡି ୨୩ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବାରେ RJD ଆଗରେ ଅଛି। ୧୪୩ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦଳ ୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା। ମୋହନିଆ (SC)ରୁ ଶ୍ୱେତା ସୁମନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବାତିଲ ହେବା ପରେ, ଏବେ ୨୩ ଜଣ ମହିଳା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ବଳରେ କେବଳ ଛଅ ଜଣ ମହିଳା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବିହାରୀଗଞ୍ଜରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ରେଣୁ କୁଶୱାହା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ୱାର୍ସଲିଗଞ୍ଜରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅନିତା ଦେବୀ ମହାତୋ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୋକ ମହାତୋଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ହସନପୁରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ମାଲା ପୁଷ୍ପମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ପୁଷ୍ପମଙ୍କ ପତ୍ନୀ।
ମଧୁବଣୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କୁଶୱାହା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଇମାମଗଞ୍ଜରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଋତୁ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବାରାଚଟିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ତନୁଷି ମାଞ୍ଝି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ। ବାନିଆପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଚାନ୍ଦନୀ ସିଂହ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆକ ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଲାରିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବୈଜୟନ୍ତୀ ଦେବୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ରାଜୌଲି (ସୁ)ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ପିଙ୍କି ଚୌୱାରୀ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ
କଂଗ୍ରେସ ୬୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଦଳ ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଜପାକଡ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିମା କୁମାରୀ ଦାସ ଏବଂ ହିସୁଆ ବିଧାୟକ ନୀତୁ ୟୁନାନିଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ନୀତୁ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଆଦିତ୍ୟ ସିଂହ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ଦାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏହି ପଦବୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୋଡାରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୁନମ ପାସୱାନ ଏବଂ ବେଗୁସରାଇରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅମିତା ଭୂଷଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ସୋନବର୍ସା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରିତା କେଶରୀ ଏଲଜେପିରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।
ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଏବଂ ଭିଆଇପିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ ?
ଭିଆଇପି ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁବାରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଲାବ ଯାଦବ ଓହରିଗଲେ। ବିହପୁରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅର୍ପଣା ମଣ୍ଡଳ ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦ ଅଜୟ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଭାଣିଜୀ। ସିପିଆଇ(ଏମ୍ଏଲ୍) ଦୀପାରୁ ଦିବ୍ୟା ଗୌତମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଦିବ୍ୟା ରାଜନୀତିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ, ଦିବ୍ୟା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଇପିପି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତନିଶା ଚୌହାନଙ୍କୁ ବେଲଦୌରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।