ରାୟପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସ୍ୱାମୀ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପେନସନ ସମେତ ସମସ୍ତ ସେବା ସୁବିଧା ପାଇବାର ହକଦାରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାମୀ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ସିସିଏସ( CCS) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେନସନ ମିଳିବ ବୋଲି ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସିସିଏସ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍
ବିକାଶଙ୍କୁ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ (ସେଲ୍) ଅଧୀନରେ ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (ବିଏସପି)ରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ (ବୈଦ୍ୟୁତିକ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି କାମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ୧୪ ଜାନୁଆରି ୨୦୧୦ ରେ ପୁଲିସରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାଏର କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୮ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୧୦ ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜରେ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ, ରାଜହରା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଏସପି (ନିଯୁକ୍ତିଦାତା)ର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବିଏସପି (ନିଯୁକ୍ତିଦାତା) ବିକାଶ (ସ୍ୱାମୀ)ଙ୍କ ନିଖୋଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୦ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଉଭୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବିଏସପି ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ୧୨ ମଇ, ୨୦୧୧ରେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଏକପାଖିଆ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ବିଏସପିର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୧ରେ ବିକାଶଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଏକ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନି କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଏର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (CAT)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଶେଷରେ, CAT ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିକାଶଙ୍କ ନିଖୋଜ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ BSPକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
CAT, ଏହି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା, BSP କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଏହା BSPକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଆଦେଶର ସୂଚନା ମିଳିବା ତାରିଖରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନିର କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବାହାର ନକରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜବାବରେ, SAIL/BSP, ଭିଲାଇ CAT ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ, ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ୧୪ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୦ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ CAT କୌଣସି ଆଇନଗତ ତ୍ରୁଟି କରିନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଏବେ CCS (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍) ପେନସନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର ।
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୟ କେ. ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ବିଚାରପତି ରାଧାକିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଯେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ, ୧୮୭୨ର ଧାରା ୧୦୮ ଅନୁଯାୟୀ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କି? ପ୍ରମାଣ ଆଇନର ଧାରା ୧୦୮ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ: - "୧୦୮. ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଣାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ମୃତ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଭାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଯିଏ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି।
ପ୍ରମାଣ ଆଇନର ଧାରା ୧୦୮ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରି ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯଦି ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ସାତ ବର୍ଷ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତା।
ରାମରତି କୁଏରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (AIR 1967 SC 1134) ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ।
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହାୟତା ଆଇନ, ୧୯୬୩ ର ଧାରା ୩୪ ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରମାଣ ଆଇନର ଧାରା ୧୦୮ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ନିର୍ବିବାଦୀୟ।
ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ଆଇନର ଧାରା ୩୪ନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ।
ତାରା ଦେବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବନାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୪ ଏସଏସସି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାଲ ୫୫୪୯ ମାମଲାରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଛତିଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି,ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ରାମରତି କୁଏରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୧ ନମ୍ବରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଉଛି।
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ CAT ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ, CAT ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ସ୍ଥାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୧ ନିଖୋଜ BSP ସେବକ (ସ୍ୱାମୀ)ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ BSP ସେବକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ,ଏକ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ BSP କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଇନର ଧାରା 108 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଛି।
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଇନ ଯେ, ମାଲିକ ଏବଂ ଚାକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଭାବରେ କାଟି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅସଦାଚରଣର ଉଦାହରଣ ଥାଏ, ତେବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣାଣିର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନଂ.୧ ଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ CAT ସମ୍ମୁଖରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି।
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ସିସିଏସ୍ (ପେନସନ୍) ନିୟମର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଯେ, ନିଖୋଜ/ମୃତ BSP କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ - ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୧ ଙ୍କୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଜ୍ଞାନୀ CAT ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି?
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଜାତୀୟ ପେନସନ ପ୍ରଣାଳୀ (NPS)-ରେଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନିଖୋଜ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ CCS (ପେନସନ) ନିୟମ କିମ୍ବା CCS (EOP) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା" ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଫିସ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପେନସନ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ୨୮-୪-୨୦୨୨ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଯଦି CCS (ପେନସନ) ନିୟମ, ୧୯୭୨ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିଭାଗର OM ନମ୍ବର ୧/୧୭/୨୦୧୧-P&PW(E) ତାରିଖ ୨୫.୦୬.୨୦୧୩ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଖୋଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବକେୟା ଦରମା, ପରିବାର ପେନସନ, ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି, ଛୁଟି ଏନକ୍ୟାସମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ୨୫.୦୬.୨୦୧୩ ତାରିଖର OM ର ବ୍ୟବସ୍ଥା NPS ଅଧୀନରେ ଆବୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ / ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ସ୍ଥାନ ଜଣା ନାହିଁ।
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୨ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ବିଏସ୍ ପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି CCS (ପେନସନ୍) ନିୟମ, ୧୯୭୨ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ୨୫ ଜୁନ୍, ୨୦୧୩ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବକେୟା ଦରମା, ପରିବାର ପେନସନ୍, ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି, ଛୁଟି ଏନକ୍ୟାସମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ଲାଭ ନିଖୋଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଜ୍ଞ CAT ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୧ (ସ୍ତ୍ରୀ)ଙ୍କୁ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ତ୍ରୁଟି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୧ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ୧୪ ଜାନୁଆରି ୨୦୧୦ ଠାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୧ଙ୍କୁ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ସେବା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମେ ଏହି ରିଟ୍ ଆବେଦନରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ପାଉନାହୁଁ, ଏହା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନଂ.୧ ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ସୁବିଧାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ (ଗୁଡ଼ିକ) ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ।