ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପବନ କ’ଣ ଘାତକ କି? ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ଆକାଶ କଳା ମେଘରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସକାଳ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଉଛି। କୁହୁଡ଼ି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନଭେମ୍ବର ମାସର କୁହୁଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ।
ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଦୂଷଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ନୁହେଁ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ଧୂପକାଠି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ କ୍ଷତିକାରକ। ଏସବୁ ଘର ଭିତରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଧୂପକାଠି ଭଳି ଜିନିଷରେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଜୈବ ଯୌଗିକ ରହିଥାଏ।
ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଲଗାତାର କାଶ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ରୋଷେଇ ଘରର ଧୂଆଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ
ଡକ୍ଟର ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ମିତ୍ତଲଙ୍କ ମତରେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଚିମନି କିମ୍ବା ବାୟୁଚଳନ ବିନା ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାହାର ପବନ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବାହାର ପ୍ରଦୂଷଣ ପରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରି ବିପଜ୍ଜନକ କଣିକା ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ତେଣୁ, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଘର ଭିତରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କିପରି ଏଡାଇବେ ?
ଘର ଭିତରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଧୂପକାଠି କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖୋଲା କୋଠରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ,ଏସେନସିଆଲ ଅଏଲ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଏକଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଚିମନି ଚଲାନ୍ତୁ।
ତେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗରମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଭାଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଫୁଟାଇବା, ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବେକିଂ ଭଳି ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।