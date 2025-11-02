ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨, ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୨ଟାରେ ହେବ। ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହା ମୁକାବିଲା ଉପରେ ବର୍ଷାର କଳାବାଦଲ ଘୋଟି ରହିଛି।

ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗତ କିଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ନେବ କି? 

ମୁମ୍ବାଇର ପାଗ କିପରି ରହିବ?

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। AccuWeather ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ସମୟରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୨୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।


ଏହି ସମୟରେ, ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପାଖାପାଖି ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପାଖାପାଖି ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ୫୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବର୍ଷା ଖେଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଭର ଗଣନା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପରେ ପାଗ ସଫା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନସାରା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ୨୦%।

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଧୋଇଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ଆଜିର ଫାଇନାଲ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ICC ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ରିଜର୍ଭ ଡେ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଡେ ସୋମବାର, ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। 