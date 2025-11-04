୨୦୨୩ ମସିହା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାନାଡା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା

ଓଟୱା:କାନାଡାର କଠୋର ଭିସା ନୀତି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି। କାନାଡା ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ଭିସା ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଭାରତୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତରୁ କରାଯାଇଥିବା ୭୪% ଷ୍ଟଡି ପରମିଟ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ ୩୨% ଥିଲା। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ ଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣା ଅଧିକ।
କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୪% ଚୀନ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଭିସା ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର କାନାଡାରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ।
କାହିଁକି ଭାରତୀୟମାନେ କାନାଡା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ଚାହାନ୍ତି
କାନାଡା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତଥାପି, କାନାଡା ସରକାର ଭିସା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଯୋଗୁ ଏହି ପସନ୍ଦ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କାନାଡା ସରକାର ଠକେଇ ରୋକିବା ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରବାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କାନାଡା ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଭାଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟଡି ପରମିଟ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାନାଡାରେ ଚୀନ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟମାନେ କାନାଡା ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ରେ ୨୦,୯୦୦ ଭାରତୀୟ ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୫ରେ ୪,୫୧୫କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
୨୦୨୩ ମସିହା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାନାଡା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, କାନାଡାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ଜଣେ କାନାଡା ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଭାରତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ, କାନାଡା ୧,୫୫୦ ଜାଲିଆତି ଅଧ୍ୟୟନ ଭିସା ଆବେଦନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଥିଲା।