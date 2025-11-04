ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସି ରହି କାମ କରିବା ଦ୍ବାରା ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସୋଲ୍ଡର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଫିସ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫୋନରେ ବିତାନ୍ତି ଯାହା କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକ ଏବଂ କାନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ମାଲିସ୍ କରିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାନ ରହିଥାଏ। ହାତ ବୁଲାଇବାରେ ଏବଂ ହଲାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସୋଲ୍ଡର କୁହାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଆବାବାହୁକ ଶୂଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇଥାଏ।
ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସୋଲ୍ଡରର ଲକ୍ଷଣ
ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସୋଲ୍ଡର୍, କିମ୍ବା ଅବବାହୁକା ଶୂଳକୁ ବାତ ଏବଂ କଫ ଦୋଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୁହାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ବାତ ଏବଂ କଫ ଦୋଷ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମାଂସପେଶୀ ଓ ହାଡ଼ ସନ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଏଥିରେ ସନ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା,ମାଂସପେଶୀ କଠିନତା, କାନ୍ଧରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ବେକକୁ ବଙ୍କା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଅବବାହୁକା ଶୂଳର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯେପରିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିବା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ରହିବା।
ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ
ଆୟୁର୍ବେଦ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକୁ ଅବବାହୁକ ଶୂଳ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଘରେ ସହଜରେ କରାଯାଇ ପାରିବ।
ତେଲ ଏବଂ ମାଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏନେଇ ରାଶି ତେଲ , ଦଶମୂଳ ତେଲ, କିମ୍ବା ବାଳଶ୍ୱଗନ୍ଧା ତେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନକୁ ମାଲିସ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମାଲିସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମାଂସପେଶୀରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ।
ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ସେକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଔଷଧ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର, ଯେପରିକି ହଳଦୀ କ୍ଷୀର, ସେବନ କରି ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ମାଂସପେଶୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କମାଇବ।
ଗିଲୋୟ ରସ ଲାଭଦାୟକ
ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗିଲୋୟ ରସ ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ହାଡ଼ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଏବଂ ଯୋଗରାଜ ଗୁଗ୍ଗୁଲୁ ପାଉଡର ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଶୋଇବା ସମୟରେ ଉଭୟ ପାଉଡରକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା କମିଥାଏ। ଉଷୁମ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।