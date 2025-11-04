ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନର ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ନୁପୁର ଅଳଙ୍କାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର, ବିବାହ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଳୟରେ ପିତମ୍ବ୍ରା ମା’ ଭାବରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦାନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି।
ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି, ନୁପୁର ଅଳଙ୍କାର ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଏକ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ। ସେ ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରଦା ଜୀବନ ଗ୍ଲାମରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା।
ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର, ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି, ସେ ହିମାଳୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦାନରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି।।
ଟିଭି ଷ୍ଟାରଡମ୍ ତ୍ୟାଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁପୁର ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ୟାରିଅରରେ ୧୫୫ ରୁ ଅଧିକ ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଶକ୍ତିମାନ , ଘର କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଟିୟାଁ, ଆଗଲେ ଜନମ୍ ମୋହେ ବିଟିଆ ହି କିଜୋ, ରେଥ୍ ଏବଂ ଦିୟା ଔର ବାତି ହମ୍ ଭଳି ଶୋ’ରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ବହୁମୁଖୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ଟିଭି ଶିଳ୍ପରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ଏବଂ ଡେଲି ସୋପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା।
ପିଏମସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବଦଳାଇ ଦେଲା ଜୀବନ ପଥ
୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ନୁପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ସନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିତାମ୍ବ୍ରା ମା’ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଶାନ୍ତିର ସମୟ ପରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମା’ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ (PMC) ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।
୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପରେ PMC ବ୍ୟାଙ୍କର ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କଠୋର ନିୟାମକ କଟକଣା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉଠାଣ ଉପରେ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ନୁପୁର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ମୋର ଜୀବନର ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫସି ରହିବା ପରେ। ମୋ ମା’ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସମାଧାନ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁନିଆରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲି।
ସେମାନେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡିବା ପରେ, ନୁପୁର ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ଗୁମ୍ଫା, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଦୂର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବିନା ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବୋଲି ସେ ଥରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତର ହେବା ମୋ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିଥିଲା।
ସରଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ
ନୁପୁର ଏବେ କେବଳ କିଛି ପୋଷାକ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦-୧୨,୦୦୦ଟଙ୍କା। ସେ ଭିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦାନ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅହଂକାର ଦୂର କରିବାରେ ଏବଂ ନମ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଭିକ୍ଷାତନ (ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା) ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ବର୍ଷରେ କିଛି ଥର ପାଳନ କରେ। ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଏବଂ ନମ୍ରତା ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହା ଅହଂକାରକୁ ଶେଷ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଚାରି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଯୋଡ଼ା ପୋଷାକ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ନୁପୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତା ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୂତନ ପଥକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିତମ୍ବ୍ରା ମା ଭାବରେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ କିମ୍ବା ଖ୍ୟାତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ନୁପୁର ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥିବା କୁହନ୍ତି।