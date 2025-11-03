ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଲୋକେ ରୁଟି, ପନିପରିବା, ଡାଲି ଏବଂ ଭାତ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଭାତ ଅଧିକ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ରାତିରେ ଭାତ କାହିଁକି ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ? ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଭାତ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାତକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ନରମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଚାଉଳକୁ ହାଲୁକା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂଆ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାତ ଭାରୀ ଏବଂ ହଜମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।
ରାତିରେ ଶରୀରର ହଜମ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ଦିନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ରାତିରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ହଜମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ, ବଦହଜମୀ ଏବଂ ଭାରୀପଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ଭାତର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧୀର ହେବା ଯୋଗୁ ଶରୀର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଜମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇଗଲେ, ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଚର୍ବି ଭାବରେ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନରୁ ଭାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ରାତିରେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଗ ଡାଲି ଖିଚଡି, ଜିରା ଭାତ, କିମ୍ବା ପନିପରିବା ସହିତ ଭାତ ହଜମ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ତେବେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା ସୁପ୍ ପିଇଲେ; ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ।
ରାତିରେ ଭାତ ପାଇଁ ବ୍ରାଉନ ରାଇସ୍ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇବର ଅଧିକ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଚ କମ୍ ଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଆଘିଅ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସକୁ ରୋକିଥାଏ। ଭାରି ଲାଗିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପରେ ୫-୧୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ୍। ଶରୀରକୁ ଭାତ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଲାଗି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟମାନେ କାହିଁକି ମୋଟା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦହି, ସମ୍ବର କିମ୍ବା ସିଝା ପନିପରିବା ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ହାଲୁକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି। ପଖାଳ ଭାତରେ ଥିବା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଅନ୍ତନଳୀ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ୍ଥାଏ।