ଅନେକ ପନିପରିବା ଅଛି କିନ୍ତୁ କଖାରୁ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ। ଲୋକେ କଖାରୁ ଖାଇବା ସହିତ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ଲାଭଦାୟକ। କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
କଖାରୁ ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ।
କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇବାର ଲାଭ
୧. କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ।
୨- କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ପେଟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରାଏ।
୩. କଖାରୁ ମଞ୍ଜିରେ ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ ନାମକ ଏକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଭଲ ନିଦ ଆଣିଥାଏ। ଅନିଦ୍ରା ପୀଡିତ ଲୋକମାନେ କଖାରୁ ବିହନ ଖାଇପାରିବେ।
ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି
୪- କଖାରୁ ମଞ୍ଜିରେ ଥିବା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜିଙ୍କ୍ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ।
୫- କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ । ଏଥିରେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କମ୍ ଥାଏ। ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପକାର କରିଥାଏ।
୬- ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୂର କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
କଖାରୁ ମଞ୍ଜି କିପରି ଖାଇବେ
୧- ପ୍ରତିଦିନ ୧ ରୁ ୨ ଚାମଚ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
୨- କଖାରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଭଜା, କଞ୍ଚା, ପାଉଡର କିମ୍ବା ସାଲାଡରେ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ।
୩- ଜଳଖିଆରେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ସାମିଲ କରିପାରିବେ।
୪- କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।