ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଣେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବସର ପରେ ସେବା ବୃଦ୍ଧି "ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ବିପରୀତ" ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଦବୀରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆହସାନୁଦ୍ଦିନ୍ ଅମାନୁଲ୍ଲାହ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଆପେକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ବିଚାର କରି ଏଭଳି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ ମେ’ ୨୦୨୫ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡର କର୍ମଚାରୀ ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାଣାଙ୍କୁ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ଅବସର ବୟସ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସମାନ ମାମଲାରେ (ହରଦେବ କୌର ବନାମ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ,୨୦୧୫) ଏହାର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଥିଲେ।
ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଅଦାଲତମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ବୟସ ପରେ ଚାକିରିରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ "ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ଏବଂ ଆଇନର ସ୍ଥିର ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧ" ବୋଲି ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ପରେ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ
କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେହି ବୟସଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେବାରେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଶାସନିକ ଜଟିଳତା ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। "ଯଦି ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଶେଷରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପଛକୁ ଫେରାଇ ଅଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଚାରପତିମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ।
ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି,କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କୌଣସି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ମଜୁରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେବ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥିର ସେବା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ସହମତ।
ହାଇକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କରି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବିର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଏହା କୌଣସି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଅବସର ବୟସ ପ୍ରକୃତରେ ୬୦ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଚାରାଧୀନ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ।