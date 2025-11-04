ଇସଲାମାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଭାବନାର କୌଣସି ସୀମା ଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରବିବାର। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଅର୍ସଦ ମହମ୍ମଦ ହନିଫ୍ ନାମକ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକ ପାକିସ୍ତାନର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିଛି। ଭିଡିଓରେ ଅର୍ସଦ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ଟିଭି ଆଡକୁ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଟିଭିରେ ହରମନପ୍ରୀତ୍ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା
୨୦୦୫ ଏବଂ ୨୦୧୭ରେ ପରାଜୟ ପରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଶେଷରେ ରବିବାର ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ, ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳି, ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ପାଇଁ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆଇସିସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରାୟ ୪୦କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Bengaluru Doctor's Confession: ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Khesari Attacks NDA: ବିହାରରେ ୨୦୦ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର; ନିର୍ବାଚନର ୨ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏନଡିଏକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଖେସାରୀ