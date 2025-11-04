ପାଟନା: ଖାଲି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ କ’ଣ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଛପ୍ରାର ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା ଖେସାରୀ ଲାଲ ଯାଦବ ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। 'ମନ୍ଦିର-ହସ୍ପିଟାଲ' ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କି? ଚାକିରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କି? ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ? ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢ଼ ଏବଂ ସବୁଠି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କି?

Advertisment

ବିହାରରେ ୨୦୦ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର: ଖେସାରୀ

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯଦି ମନ୍ଦିର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏନଡିଏ ବିହାରରେ ୨୦୦ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁ ଏବଂ ଦେଖାଉ ଯେ, ସେମାନେ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ତ କେବଳ ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ସହ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କର। କେବଳ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି? କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ 'ମନ୍ଦିର-ମସଜିଦ' କିମ୍ବା 'ସନାତନ'କୁ ନେଇଯିବା ସହ ତୁମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି।"

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ସୂରଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଖେସାରୀ ଲାଲ ଯାଦବ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆରଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛପ୍ରାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Coimbatore Gang Rape: କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ୩ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲା ପୁଲିସ

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Jaipur Truck Accident: ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ପରେ ରାଗରେ ୫୦ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଥିଲା ଚାଳକ