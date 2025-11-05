ପାଟନା: ବିହାରର ୧୮ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ୬ ନଭେମ୍ବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (ECI) ଛଅଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୨,୧୩୫ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ୍ ସମୟ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାକି ୧୧୫ଟି ଆସନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଜାରି ରହିବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ବିହାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛଅଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ୍ ସମୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତର ଘଟଣା, ନଦୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଦୂରତା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଛଅଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ସମୟ କମିଲା
ସମୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ଛଅଟି ଆସନର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା:
୧. ସିମରି ବଖତିୟାରପୁର: ୪୧୦ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର
୨. ମହିସି: ୩୬୧ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର
୩. ତାରାପୁର: ୪୧୨ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର
୪. ମୁଙ୍ଗେର: ୪୦୪ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର
୫. ଜମାଲପୁର: ୪୯୨ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର
୬. ସୂର୍ଯ୍ୟଗଢ଼: ୫୬ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର
ଭୋଟରମାନେ ଏହି ଛଅଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମୋଟ ୨୧୩୫ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତଦାନ
ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାକି ୧୧୫ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୪୩,୨୦୬ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ୫ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ସକାଳ ୬:୨୯ ରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
