ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ରାଜନୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଇଭିଏମ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଗୁସରାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ Gen-z ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ସାତଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ୨୫.୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଚାରି ଜଣ ଭୋଟରରେ ଜଣେ ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଖଗାରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ Gen-z ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୪.୨୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏହା ପଛକୁ ମାଧେପୁରାରେ ୨୪.୬୬ ପ୍ରତିଶତ Gen-z ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Supreme Order of Supreme Court: ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ୫୮ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରି ପରିବେ ନାହିଁ:ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଭୋଟର
ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାକ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ୧୪ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମାତ୍ର ୧୮.୪୫ ପ୍ରତିଶତ। ସହରାଞ୍ଚଳର ଏହି ଯୁବ ଭୋଟରମାନେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ଧାରା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ଦରଭଙ୍ଗାରେ ସର୍ବାଧିକ ଯୁବ ଭୋଟର
ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୨,୧୨୭। ଏଥର ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ, ଦରଭଙ୍ଗାର ଦଶଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏନଡିଏ ନଅଟି ଜିତିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଦରଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମୀଣ, ଆରଜେଡି ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଥର, ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ, ଏହି ସମୀକରଣ ବଜାୟ ରହିବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
ମୁଜାଫରପୁର ଏବଂ ସମସ୍ତିପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଭୋଟରମାନେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଜାଫରପୁରର ୧୧ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ହାରାହାରି ଅଂଶ ୨୧.୧୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତିପୁରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୩.୮୯ ପ୍ରତିଶତ। ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଯାହା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଭିଯାନ ଏବଂ କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ବିତର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
Gen-Z ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ହେବେ
ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଭୋଟରମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ, ଏଥର ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବ ଭୋଟର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ କିମ୍ବା ପରାଜୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ।
ଏଥର, ୧୮ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ବେଗୁସରାଇ, ଦରଭଙ୍ଗା ଏବଂ ମାଧେପୁରାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ "ମୋ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ - ଦେଶର ନାମରେ" ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭୋଟର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ।
ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଭୋଟରମାନେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ "ନୀରବ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ" ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦଳୀୟ ବିଚାରଧାରା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶା ରହିଛି। ସେମାନେ ଚାକିରି, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଯୁବ ମୁହଁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:TV actress lives in caves: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଛନ୍ତି
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂତନ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି।