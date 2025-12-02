ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦାନିଶ୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଡିଲିଟ ହୋଇଥିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଆପ୍ ଡାଟା ସ୍କାନ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସେ ନିରନ୍ତର ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାନିଶ୍ଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରୋନ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହମାସ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଡ୍ରୋନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଦାନିଶ୍ କିଛି ସମୟ ଧରି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ।
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଦାନିଶ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ୨୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରି ପାରୁଥିବା ଏପରି ହାଲୁକା ଡ୍ରୋନ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ଫୋନ୍ରେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇବା ଭିଡିଓ
ଡ୍ରୋନ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସହିତ, ଫୋନ୍ରୁ ଏକ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବହୁ ଭିଡିଓ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରୋନ୍ କିପରି ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଫିଟ୍ କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ,ଏହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ସୂଚନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନିଶ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆପ୍ରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଏବେ NIA କରୁଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଦାନିଶ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସଂଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ NIA ଚଢାଉ
ପୂର୍ବରୁ, ଗତ ମାସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ NIA ସୋମବାର ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ।
NIA ଅନୁଯାୟୀ, ତଲାସୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଲାସୀରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଶୋପିଆନ୍, କୁଲଗାମ୍, ପୁଲୱାମା ଏବଂ ଅବନ୍ତିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଟି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଉମର ନାମକ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏକ କାରରେ ବସି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ ନମ୍ବର ୧ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ସାଇନ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଦେଇଥିଲେ।