ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୂରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚାହିଦାରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଯୋଗୁ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଦେଶର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାର, ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ଦର ମାତ୍ର ୬ ମିନିଟରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୬% ଅର୍ଥାତ୍ ୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସୁନା ଦର ଏହାର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୁପା ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ରୁପା ଦର ୪% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧.୪୪ ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ରୁପା ଦର ୨୬,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସୁନା ଦର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି
ଦେଶର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାର, ମଲ୍ଟି-କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ସୁନା ଦର ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଖୋଲିଥିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବଜାର ଖୋଲିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର ୧.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦର ୧,୨୮,୨୭୧ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ବୁଧବାର ସୁନା ଦର ୧,୨୦,୫୭୫ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୁନା ଦରରେ ୭,୬୯୬ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୪୦ ରେ, ସୁନା ଦର ୭,୦୭୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଦଶ ଗ୍ରାମ ୧,୨୧,୧୯୮ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନା ଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୯% ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସୁନା ସର୍ବାଧିକ ୧,୩୨,୨୯୪ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ରୁପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି
ଏହି ସମୟରେ, ଦେଶର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ରୁପା ଦରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ରୁପା ଦର ୬,୫୦୮ ହ୍ରାସ ପାଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୪୩,୮୧୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅପରାହ୍ନ ୫ ଟାରେ ରୂପା ଦର ୧,୪୮.୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହା ୧,୫୦,୩୨୭ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ରୁପା ସର୍ବାଧିକ ୧,୭୦,୪୧୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଦର ପ୍ରାୟ ୧୬% ଅର୍ଥାାତ ୨୬,୫୯୬ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସୁନା ପୁଣି ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ
ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସୁନା ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ୟା ୱେଲ୍ଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶୁଳ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହା ସୁନାର ଦରକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସୁନା ଦରରେ ଆହୁରି ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ ରୁ ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ।