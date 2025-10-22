ହୃଦ୍ଘାତ ଏକ ଜୀବନଘାତକ ଅବସ୍ଥା। ଯାହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୃଦଘାତର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୃଦ୍ଘାତର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ହୃଦୟ ମାଂସପେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହୃଦ୍ଘାତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କରୋନାରୀ ଧମନୀରେ ଅବରୋଧ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହୃଦ୍ଘାତର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା , ବାହୁ, ବେକ, ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ବାନ୍ତି ହେବା, ଥଣ୍ଡା ଝାଳ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଦି ହେବା।
ଯନି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ହୃଦ୍ଘାତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୃଦଘାତର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ କି ?
ଆମେରିକୀୟ ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ। ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେକ ସମୟରେ ହୃଦରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସ୍ବାଭାବିକ ନଥାଏ । ପେରିଫେରାଲ୍ ଧମନୀ ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପାଦକୁ ଯାଉଥିବା ଧମନୀଗୁଡିକର ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ସଂକୁଚିତ କରିଥାଏ। ଧମନୀରେ ଚର୍ବି ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା, ଭାରୀପଣ, ଗୋଡ଼ର ରଙ୍ଗ ଫିକା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେବା, ଗୋଡ଼ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ତଳିପା ଉପରେ ଘାଆ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଘାଆ ସହଜରେ ଶୁଖି ନଥାଏ।
ଜନ୍ମଗତ ହୃଦରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ହୃଦୟର ଗଠନ ଜନ୍ମରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥାଏ। ଯେପରିକି ହୃଦୟ ୱାଲ ଏବଂ ଭାଲଭ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ନୀଳ ଚର୍ମ କିମ୍ବା ଓଠ ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ। ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୃଦୟ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଡ଼ର ଶିରାରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଏହି ଜମାଟ କେତେକ ସମୟରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଫୁସଫୁସ କିମ୍ବା ହୃଦୟକୁ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଡ ଫୁଲିବା, ଜଙ୍ଘରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲ ଚର୍ମ ଏବଂ ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ।
ଏହା ଯୋଗୁ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ରୋଗୀ ଛାତି ଭାରୀ ହେବା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ତଥା ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି।
ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୃଦୟ ସହିତ ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଇତିହାସ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ପରେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ଆଙ୍କଲ୍-ବ୍ରାକିଆଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ଅବରୋଧ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ବାହୁରେ ରକ୍ତଚାପ ତୁଳନା କରେ। ଏହା ସହିତ, CT ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା MRI ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ଭଳି ସ୍କାନ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀର ପ୍ରତିଛବି ନେଇ ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ହୃଦରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟ, ଛାତି ଭାରୀ ହେବା କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ଅଭୁଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।