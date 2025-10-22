ବେଜିଂ: ଚୀନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଇ-ସିମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଲ୍ ଚୀନ୍ରେ ଆଇଫୋନ୍ ଏଆର ଲଞ୍ଚ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। କାରଣ ଏହା କେବଳ ଇ-ସିମ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଚୀନ୍ ଇ-ସିମ୍ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
Apple iPhone Air ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଚୀନ୍ରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା iPhone Airରେ ଉପଲବ୍ଧ e-SIM(ଇ-ସିମ୍ ) ସମର୍ଥନ। e-SIM ସମର୍ଥନ ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ଚୀନ୍ରେ iPhone Airର ବିକ୍ରୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ଚୀନ୍, e-SIM ବ୍ୟବହାରରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି।
ଚୀନ୍ ସରକାର ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ e-SIM ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଚୀନ୍ ନୁହେଁ, ହଂକଂରେ ମଧ୍ୟ e-SIM ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚୀନ୍ ସରକାରଙ୍କ ସେଠାକାର ଟେଲିକମ୍ ବଜାର ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା।
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ଉଭୟ ଇ-ସିମ୍ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ କାର୍ଡ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଇ-ସିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଫୋନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କଠୋର ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ତଥାପି, ଏହା ଚୀନ୍ର ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଆଣିଛି। 5G ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-ସିମ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
କାରଣ କ’ଣ ?
ଚୀନ୍ ନିଜର ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ଇ-ସିମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡାଟା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଚୀନ୍ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜଡିତ କୌଣସି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଇ-ସିମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଲାଉଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଚୀନ୍ ଭୟ କରୁଛି ଯେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଅଟକାଇ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।
ଇ-ସିମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ସୁବିଧା ଏବଂ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ସରକାର ଦେଶର ଟେଲିକମ୍ ବଜାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଇ-ସିମ୍ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚୀନ୍ ସରକାର ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଇ-ସିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ଦେଶର କଟକଣାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଇ-ସିମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ବିଦେଶୀ ମୋବାଇଲ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅପରେଟର (MVNO) ମାନଙ୍କୁ ଚୀନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ କରିପାରେ, ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ ଚୀନ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନାପସନ୍ଦ କରିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚୀନ୍ ସରକାର ଟେଲିକମ୍ ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଇ-ସିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ।
ଚୀନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେଠାକାର ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। Xiaomi, Vivo ଏବଂ OnePlus ପରି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚର୍ e-SIM ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ Google ଏବଂ Apple ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ହଂକଂରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନି ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ e-SIM ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ହଂକଂ ମଧ୍ୟ e-SIM ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି।
ଯଦିଓ iPhone Air ଚୀନ୍ରେ eSIM ସମର୍ଥନ ସହିତ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଚୀନ୍ରେ eSIM ବ୍ୟବହାର ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସେମାନଙ୍କର eSIM ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଚୀନ୍ରେ ବିଦେଶୀ eSIM ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।