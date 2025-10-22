ମୁମ୍ବାଇ: ପୁଣେର ଐତିହାସିକ ଶାନିୱାର ୱାଡା ପରିସରରେ ନମାଜ ପଢୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତିନି ଜଣ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ପୁଣେ ସିଟି ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅବଶେଷ (AMASR) ନିୟମ, ୧୯୫୯ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ଘଟଣାଟି ଶନିବାର (୧୮ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧.୪୫ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ଅଧିକାରୀ ପୁଣେ ସହର ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ଆମେ AMASR ନିୟମର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଲାଗୁ କରିଛୁ, ଯାହା ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 

ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ପରେ ରବିବାର (୧୯ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ବିଜେପି ସାଂସଦ ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ ସହରଭିତ୍ତିକ ଏକ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଶନିବାର ୱାଡା ନମାଜ ପାଠ କରିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।

ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ପାବନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସକାଳ ସମାଜ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନମାଜ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ "ଶୁଦ୍ଧିକରଣ" କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଗୋମୁତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 'ଶିବ ବନ୍ଦନା'କରିଥିଲେ।

ରାଜ‌ନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆରମ୍ଭ

ଏହି ସମୟରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତେଶ ରାଣେ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶନିବାର ୱାଡା ହିନ୍ଦୁ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୃଦୟର ନିକଟତର। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁସଲମାନମାନେ ହାଜି ଅଲିରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନମାଜ ପାଠ କରାଯିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନମାଜ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସୋମବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୨୦, ୨୦୨୫) ଦିନ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସଚିନ ସାୱନ୍ତ "ଶୁଦ୍ଧିକରଣ" ରୀତିକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ  ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶନିବାର ୱାଡାରେ ମସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ପେଶୱା ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ନିଜେ ଛତ୍ରପତିଙ୍କ ପତାକା ହଟାଇ ୟୁନିଅନ ଜ୍ୟାକ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେହି ମହିଳାମାନେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମରେ ନମାଜ ପାଠ  କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।  ସେଠାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସାୱନ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି।