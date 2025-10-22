ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅମାନିଆଙ୍କ ଯୋଗୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (BMC) ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୀପାବଳିରେ ବାଣଫୁଟା ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଣର ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ବିଏମସି ପାଇଁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଅମାନିଆଙ୍କ ମଜା ବିଏମସି ପାଇଁ ସଜ୍ଜା ପାଲଟିଛି। ବିଏମସି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ୨୦ ଟନ୍ ଅଳିଆ ସଫା କରିଛି।
ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କଲୋନୀ ରାସ୍ତା ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ବରର ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ନିୟମିତ ସାନିଟାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ବିଏମସି ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର କୈଳାସ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି।
ବିଏମସି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ଏପରି ଆବର୍ଜନାକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁବିଧା (MRF)ରେ ପୁନଃଚକ୍ରିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ କେନ୍ଦ୍ର (MCC)ରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଖତରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗାଡ଼କଣର ଅସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଷ୍ଟେସନ (TTS)ରେ ଏକ ପୃଥକ ବାଣ ଆବର୍ଜନା ଗଦା କରାଯାଇଛି।
ବାଣ ଆବର୍ଜନାକୁ କ’ଣ କରାଯିବ ?
ବାଣ ଆବର୍ଜନାକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ନିର୍ଗମକୁ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ ପଠାଯିବ। ଦୀପାବଳିର ବାଣ ଆବର୍ଜନାରେ ଧାତୁ, ସୂତା, ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବାରୁଦର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏବଂ କଠିନ ତଥା ନରମ କାଗଜ ରହିଛି। ଚଳିତ ଥର ବାଣ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୃଥକ ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ TTSକୁ ନିଆଯାଉଛି। ପୃଥକୀକରଣ ବାଣ ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ MRFs ରେ ମିଶ୍ରିତ ବାଣ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୃଥକ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି BMC ଡେପୁଟି କମିସନର ଏନ ଗଣେଶ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି।
କୃଷି ଏବଂ କାର୍ଡବୋର୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ବାଣ ଆବର୍ଜନାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଳିଆ-ଉତ୍ପାଦିତ ଇନ୍ଧନ (RDF) ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଗତ ବର୍ଷ, ଦୀପାବଳି ପରେ, ପୌର ସଂସ୍ଥା MRFs ରେ ବାଣ ଆବର୍ଜନାରୁ ଧାତୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣ ଆବର୍ଜନା TTS ରେ ପକାଯାଇଥିଲା।
ବିଏମସି ସାଧାରଣତଃ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପୌର ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିଥାଏ। ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବାଣ ଆବର୍ଜନା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟବହୃତ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଏବଂ କ୍ୟାରୀ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଟିଟିଏସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏନ ଗଣେଶ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି।