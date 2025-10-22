ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:  ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ସାତଟି BMW 3 ସିରିଜ୍ 330Li କାର୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଲୋକପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।  ଟେଣ୍ଡରଟି ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।

ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନୁମୋଦିତ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ।

ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକପାଳ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସାତୋଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ BMW କାର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ କର୍ମୀମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରେକର୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଲମ୍ବା ଚକିଆ ସେଡାନର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୯.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆରାମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତର ଲୋକପାଳ ଭାରତର ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ସାତଟି BMW 3 ସିରିଜ୍ 330Li କାର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଟେଣ୍ଡରରେ ଲମ୍ବା ଚକିଆ ବେସ୍" ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର 'M ସ୍ପୋର୍ଟ' ମଡେଲ୍ କ୍ରୟ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ଏହି କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏମ୍ ଖାନୱିଲକର (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

ଲୋକପାଳଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ମନୋନୀତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଲୋକପାଳଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାତ ଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ବିକ୍ରେତା ବହନ କରିବେ।

ଟେଣ୍ଡରରେ ସର୍ତ୍ତ:

ଏହି ତାଲିମ ଯାନବାହାନ ବିତରଣର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦ ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ବିଡ୍ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ୬ ରହିଛି। ବିଡ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟାରନାଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଜମା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗାଣ ଅର୍ଡର ତାରିଖଠାରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ୩୦ ଦିନ ପରେ ନୁହେଁ।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା କର୍ମୀମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକ ଅତିରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିଶନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ।
ସମାଲୋଚକମାନେ  ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଟେଣ୍ଡର ନେଇ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗନେଷ୍ଟ କରପସନ୍ (IAC) ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ସରକାର ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଲୋକପାଳ ସଂସ୍ଥାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ରଖି ଏବଂ ତା'ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନ ଥିବା ତଥା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଖୁସି ଥିବା ସେବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଏହାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ 70L BMW କାର କିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥାର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି।
ଲୋକପାଳ ନିଜ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୭ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ BMW କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ଥା  'ଭାରତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ' ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା କଥା ଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଆରଏସଏସ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଶାମା ମହମ୍ମଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସରଳ ପଟେଲ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଲୋକପାଳ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୭ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ BMW କାର କିଣୁଛନ୍ତି... ଏହି ଲୋକପାଳ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଦଳର କେରଳ ୟୁନିଟ୍ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ IAC ଆନ୍ଦୋଳନର ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି ଯେଉଁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକପାଳ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ।।

ବିବୃତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରହରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା।

ଲୋକପାଳ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏକଦା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଜଗୁଆଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶସାରା ଘଟୁଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଲୁଟପାଟର ନୀରବ ଦର୍ଶକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।  ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଏବଂ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଛି ବୋଲି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଟିଏମସିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସାଗରିକା ଘୋଷ ଲୋକପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ଲୋକପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାତଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ BMW କାର ପାଇଁ ଏକ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଲୋକପାଳ ଅପବ୍ୟବହାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଲୋକପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏମ୍ ଖାନୱିଲକର ଯାହାଙ୍କ ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ରାୟ PMLA ମାମଲାରେ EDକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ  ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।