ମୁମ୍ବାଇ:ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଐତିହାସିକ ଶାନିୱାର ୱାଡାରେ କିଛି ମହିଳା ନମାଜ ପଢୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜନୈତିକା ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।  ତିନି ଜଣ ମହିଳା ନମାଜ ପଢୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ ଅନେକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ନମାଜ ପଢୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଚିନ ସାୱନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସଚିନ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ମେ’ ମାସରେ, ୨୯ ଜଣ ଯୁବକ ଶାନିବାର ୱାଡା ସଫା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବୈଧ ଜିନିଷ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଶାନିବାର ୱାଡାରେ ଗୋମୂତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ନଥିଲେ କାହିଁକି? ବିଜେପି ଏତେ ଅହଂକାରୀ ଯେ ସେ ଘୃଣା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସଂକୋଚ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହିଁ

ସେ କହିଛନ୍ତି,ମୁମ୍ବାଇରେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ନାମ "ଲମ୍ବାର୍ଡ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ", ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ନାମ "HDFC ଲାଇଫ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ" ଏବଂ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍ ଷ୍ଟେସନର ନାମ "କୋଟକ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍" ରଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କର୍ପୋରେଟ୍ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ମାଗିଲୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତେଶ ରାଣେ କହିଛନ୍ତି, ଶାନିବାର ୱାଡା ହିନ୍ଦୁ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୃଦୟର ନିକଟତର। ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହାଜି ଅଲି ଦରଘାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି ତେବେ ମୁସଲମାନମାନେ ଆପତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ କି? କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନମାଜ ପାଠ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

