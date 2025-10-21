ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୀପାବଳି କେବଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ମିଠାର ପର୍ବ ନଥିଲା; ଏହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ଦେଶର ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସ (CAIT) ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଭାରତ ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ୬.୦୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି।
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ, ଏହା ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ପାର୍ବଣ ବିକ୍ରୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା କେବଳ ବଜାରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିନାହିଁ ବରଂ "ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ" ଭାବନାର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପାଲଟିଛି।
CATର ଗବେଷଣା ଶାଖା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେରେ ଦେଶର ୬୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ସହିତ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଖୁଚୁରା ବଜାର କେତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତାହାର ଏକ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
୮୭% ଭାରତୀୟ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ 'ନା' କହିଥିଲେ
ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ବିକ୍ରୟ ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି "ସ୍ୱଦେଶୀ"ର ଚେତନା। CAIT ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀଣ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ "ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ" ଏବଂ "ସ୍ୱଦେଶୀ ଦୀପାବଳି" ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉପାୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଭିଯାନର ଜଣେ "ଦୃଢ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର" ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆବେଦନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସର୍ଭେରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ୮୭% ଗ୍ରାହକ ବିଦେଶୀ, ବିଶେଷକରି ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରୟରେ ୨୫% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗର୍ବର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲହରୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ବଜାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ଚଳିତ ଦୀପାବଳି ବିକ୍ରୟର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ଅଣ-କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ବଜାର ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ୬.୦୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାରର ପ୍ରାୟ ୮୫% ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭାରତୀୟ ଖୁଚୁରା ବଜାରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ, ବଡ଼ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ମୋଟ ୪.୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟିର କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। କିଛି ସମୟ ଧରି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ବିକ୍ରୟ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ, ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ବଜାର ମହାନଗର ମଲ୍ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ୍ ଭଳି ବଜାରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
କାହାର କେତେ ବିକ୍ରି:
କିରାଣା ଏବଂ FMCG ୧୨%
ସୁନା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ୧୦%
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ୮%
ନିରନ୍ତର ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ୭%
ଉପହାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ୭%
ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ ୭%
ମିଠା ଏବଂ ଲୁଣିଆ ୫%
ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ୫%
ଫର୍ଣ୍ଣିସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ୫%
କପଡା ୪%
ବେକେରୀ ଏବଂ ମିଠା ସାମଗ୍ରୀ ୩%
ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ୩%
ଫଳ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳ ୩%
ଜୋତା ୨%
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ଜିନିଷ ୧୯%
କିରାଣା ଦୋକାନଠାରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି
ଏହି ବମ୍ପର ବିକ୍ରୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। CAT ଜାତୀୟ ସଭାପତି ବି.ସି. ଭରତିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଣାକାଟା ଜୋରଦାର ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ପରି, ମୋଟ ପଣ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ (୫.୪୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି) ହେଉଛି ଗ୍ରୋସେରୀ ଏବଂ FMCG (୧୨%), ଏହା ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା (୧୦%)।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ (୮%), ରେଡିମେଡ ପୋଷାକ (୭%), ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ (୭%), ଏବଂ ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା (୫%) ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ମିଠା, ଖାଦ୍ୟ, ଏବଂ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଜୋତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ୬୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ କାରବାର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଆତିଥ୍ୟ (ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ), ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା, ଯାତ୍ରା, ଇଭେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଉତ୍ସବ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସର ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ। ସେବାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଦୀପାବଳିରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି
ଏହି ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରୟ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି GST ହାରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା। ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ୭୨% ବ୍ୟବସାୟୀ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ GST ହାର ହ୍ରାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଉତ୍ସାହ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୂଚକାଙ୍କ (TCI) ୮.୬/୧୦ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୂଚକାଙ୍କ (CCI) ୮.୪/୧୦ ରେ ଅଛି। ଯାହା ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି।
ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ଆଣିଛି। ୯୦ ନିୟୁତ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅଣ-କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟର ୨୮% ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଉ କେବଳ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନାହିଁ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି, CAIT ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ GST ସରଳୀକରଣ, ସହଜ ଋଣ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ଦୀପାବଳି ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଧାରା ଆଗାମୀ ଶୀତ ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।
