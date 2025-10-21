ଓଟାୱା: କାନାଡାରେ ଭାରତର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ କାନାଡାରେ ଖଲିସ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାରତର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କାନାଡାରେ ଖଲିସ୍ତାନ ବିପଦ ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ଓଟାୱାର ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟା କିଛି କାନାଡୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କାନାଡାକୁ ନିଜର ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାନାଡା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ କାନାଡୀୟ ସମସ୍ୟା। କିଛି କାନାଡୀୟ ନାଗରିକ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଠିଥିବା ଚିନ୍ତା
ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାରତ ଅନେକ ଥର ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଧମକ ଯୋଗୁ ସେ କାନାଡାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ, ଏକ ଦେଶରେ ଭାରତର ହାଇକମିସନର ସୁରକ୍ଷା ଚାଦର ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ କାନାଡିଆନ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ଭଳି ଅପରାଧିକ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା
ଭାରତ-କାନାଡା ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ କାନାଡାର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
ଶିଖ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ନିଜ୍ଜରଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।
