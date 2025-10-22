ବିହାର: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି । ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲେ ନିରନ୍ତର ଚଢାଉ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଟଙ୍କା, ମଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜବତ ହେଉଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କ'ଣ ହୁଏ? ଏହାକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ।
ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ ୧୯୫୧ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ମଦ ବଣ୍ଟନକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଜବତ କରୁଥିବା ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଏ। ଆୟକର ବିଭାଗ ନଗଦର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଯଦି ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜବତ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ।
କିଛି ମାମଲାରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିପାରି ନଥାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବତ ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଏବଂ ଜରିମାନା କାଟି ଦିଆ ଯିବାପରେ ବାକି ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମାମଲା କରାଯାଏ । ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ। ଯଦି କୋର୍ଟ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜବତ ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା,ତେବେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ କୋଷାଗାରରେ ଜମା କରାଯାଏ।
