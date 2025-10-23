ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। କିଛିଦିନ ହେବ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଛୋଟପରଦାରେ ନଜର ଆସିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଯାଇଛି।
ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ସୋ’ "କ୍ୟୁଙ୍କି ସାସ୍ ଭି କଭି ବହୁ ଥି ୨" ରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ’ର ତିନିଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। "କ୍ୟୁଙ୍କି ସାସ୍ ଭି କଭି ବହୁ ଥି ୨" କାହାଣୀରେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଏବଂ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏକ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଆଲୋଚନା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିବ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭାଶୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି: ଗବେଷଣା
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛି। ସୋ’ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶକମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ । "କ୍ୟୁଙ୍କି ସାସ ଭି କଭି ବହୁ ଥି" ସର୍ବଦା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଆସିଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଇ ଭାରି କଡ଼ାକଡ଼ି, ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରେ ପୁଲିସ୍ ଆଗରେ କଏଦୀ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି...!
bill gates kyunki-saas-bhi-kabhi-bahu-thi-2