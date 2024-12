ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ରବିବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି) ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମାନସିକତା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି।

ଭାରତକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।

ସେମାନେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ବିଦେଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଶାସକ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ବିଜେପି ଅବହେଳା କରୁଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ।

ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଓସିସିଆରପି ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥି‌ଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଡିଆ ପୋର୍ଟାଲ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ(ଓସିସିଆରପି) ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି।

It’s clear the BJP neither understands democracy nor diplomacy. They are so blinded by petty politics that they forget the value of a free press and vibrant independent civil society organisations in a democracy, and they are oblivious to a ruling party’s responsibilities in… https://t.co/wCX2wh8Dah