ଭୋପାଳ:ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକର ଭୋପାଳରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ସହ ଜଡିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନକର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଧନକରଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲାନି ବିଜେପି
ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନକରାଯିବା ଉପରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭୋପାଳ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବିଜେପି 'ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ' ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କଟାକ୍ଷ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ଏହା ବିଜେପିର 'ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ'(Use and Throw)ରାଜନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
VIDEO | Madhya Pradesh: “BJP gives importance only to those who're useful to them; BJP follows 'use and throw' policy,” says Congress leader Digvijaya Singh on the arrival of former Vice President Jagdeep Dhankhar in Bhopal.— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/DzaUccQ2PT
ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୋଗୀ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଫୋପାଡ଼, ଏହା ହେଉଛି ବିଜେପିର ରାଜନୀତି। ବିଜେପି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ଧନକର ଆରଏସଏସର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହା ଜଗଦୀପ ଧନକରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷଣ ଥିଲା । ସେ ଆରଏସଏସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନମୋହନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଧନକର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଦେଶର ବିଶ୍ୱାସ, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଳ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରଣନୀତିର ଅଂଶ କି କେବଳ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ "ସମ୍ମାନ" ଏବଂ "ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧା" ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।