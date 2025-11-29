ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସୋମବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏସଆଇଆର୍ ଉପରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏପରି ସମୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଡ୍ଡାର ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଏସଆଇଆର୍ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ। ତଥାପି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏସଆଇଆର୍ ଏହାର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ବିହାରରେ ଏପରି କୌଣସି ମାମଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କାହାର ନାମ ଏସଆଇଆରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।"
ବାଂଲାଦେଶୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଭୋଟ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ହେବନି
ଏହା ସହିତ, ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ବାଂଲାଦେଶୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଭୋଟ ସହିତ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଭୋଟ ସହିତ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା SIRକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି।"
ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ
ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୧୫ ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଶନିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି । ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏସଆଇଆର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।