SIR : ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (SP) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଶନିବାର ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରି ସଲାସୁତୁରାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR (ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ) ବାହାନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। SIR ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଜଣେ ବିଏଲଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସପା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସପା ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ଏହା (ଏସଆଇଆର) ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି। ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଆମର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।" ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ (କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ) ଏସଆଇଆର୍ ବାହାନାରେ ଆମର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପକାଇବେ।"
ବିଏଲଓ ବିଜୟ ବର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଅଖିଳେଶ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଓ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନଥିବା କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ।