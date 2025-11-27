ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିଜେପି (BJP) ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ (Congress) ଦଳ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାଖାନ (narrative) ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ‘ଲୋକେସନ’ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ବା ଲୋକେସନ(Location) ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦେଶରେ ଅଛି।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପବନ ଖେରାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ହିମାଚଳ କଂଗ୍ରେସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪ରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଅପମାନିତ କରିବାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ି ନାହାଁନ୍ତି।
ସମ୍ବିତଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଦାବି
ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସର ମିଶନ ହେଉଛି ଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା, ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହା ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଉଛି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
