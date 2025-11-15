ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDA ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଜେପି ବିହାରର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଆରକେ ସିଂହ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଖବରରେ ଥିଲେ। ଏକ ବିବୃତି ଦେଇ ସେ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ୬୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହା ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଉଭୟର ଛବିକୁ ଖରାପ କରିଥିଲା। ଆରକେ ସିଂହ ୨୦୧୩ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଆରକେ ସିଂହଙ୍କୁ ଜବାବ୍ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍
ଶନିବାର ସକାଳେ ଆରକେ ସିଂହଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ରେ ବିଜେପି କହିଛି, ଆପଣ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଦଳ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି। ଏହା ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତେଣୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଏହି ଚିଠି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ଆରକେ ସିଂହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ବିହାରର ଆରାହରୁ ସେ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରଠାରୁ ବିଜେପି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଥିଲେ। ସେ ଏନଡିଏ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଆରକେ ସିଂହ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଗୃହ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୪ ତଥା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଦୁଇଥର ଆରାହରୁ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆସନ ହରାଇଥିଲେ।
