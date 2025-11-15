ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଶାହିନ୍ ଦୁବାଇ ପଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଭିସା ଯାଞ୍ଚ୍ ସମୟର ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ମିଳିଛି।

ଶାହିନ୍ ଭିସା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେଥି ପାଇଁ ପୁଲିସ  କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଭେରିଫିକେସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୨୯ରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ସେ ଗିରଫଦାରୀ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ପଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ

NIA ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ MBBS-MS-FMG ଡାକ୍ତର ରଇସ ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ରଇସ ପଠାନକୋଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଠାନକୋଟର ପିଏସ୍ ମାମୁନ କ୍ୟାଣ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ କଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗର ଦୈଲଗାମର ବାସିନ୍ଦା। ଡାକ୍ତର ରଇସ ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସନ୍ଦେହରେ ଡାକ୍ତର ରଇସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଆଲ ଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତଲାସୀ

ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର କ୍ରାଇମ ଟିମ୍ ଶନିବାର ଓଖଲାରେ ଥିବା ଅଲ-ଫଲାହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଲାସୀ କରିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରାଇମ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଛି। କୌଣସି ଭିତରର ସମର୍ଥନ, ବୈଠକ କିମ୍ବା କାରବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।

ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ  କରାଯିବ।