ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରର ନୌଗାମ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ନଳିନ ପ୍ରଭାତ ଏକ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୌଗାମ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା । ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ୩୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇଛି।
ଫରିଦାବାଦରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଅଣାଯାଇଥିଲା
ଡିଜିପି ନଲିନ ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି, ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଠାବ କରିଥିବାରୁ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ, ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଶ୍ରୀନଗରର ନୌଗାମ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ନଅ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଏ?
ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ SIA ଅଧିକାରୀ, ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ (FCSL)ର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ଦୁଇଜଣ ଅପରାଧ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଦୁଇଜଣ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଦର୍ଜୀ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।
ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ କୋଠା ଏବଂ ଆଖପାଖର ଘର ଏବଂ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ପୁଲିସ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି।
ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଆମେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।