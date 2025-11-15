ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରୁ  ଶୁଳ୍କ କମିଲା

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅନେକ କୃଷି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଗୋମାଂସ, ଟମାଟୋ, କଫି ଏବଂ କଦଳୀ ଭଳି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଆମେରିକା ଉପରେ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁଳ୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ, ସେ ଅନେକ କୃଷି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁରୁବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଗୋମାଂସ, ଟମାଟୋ, କଫି ଏବଂ କଦଳୀ ଭଳି ଅନେକ ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ମେକ୍ସିକୋକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Home Ministry Statement: ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା: ନୌଗାମ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ହାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମେକ୍ସିକୋରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସତର ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଏହି ହାର ଜୁଲାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସାମଗ୍ରୀ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ହେଲା?
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟର କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନର ଅଭାବକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଗଷ୍ଟରେ ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କଫି ଉପରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାହକମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ କଫି ପାଇଁ ଦେୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମତଦାତାମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଛି ରାଜ୍ୟର ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ମତଦାତାମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରୁ ଶୁଳ୍କ କମିଲା
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି ଯାହା ଆମେରିକାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କଫି ଏବଂ କଦଳୀର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ କଫି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Delhi car blast Update: ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ଏଫଆଇଆର, ଆଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୮ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ଶୁକ୍ରବାର, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୩୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି।